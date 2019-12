Cinque colpi di fucile calibro 22 contro un coetaneo, al quale sarebbero state dirette anche varie coltellate. È successo stanotte a Palagonia , in via Fornelli , dove i carabinieri del nucleo operativo hanno arrestato in flagranza con l'accusa di tentato omicidio Davide Vinci , palagonese di 24 anni, con precedenti penali per reati contro il patrimonio . I fatti si sarebbero verificati poco dopo la mezzanotte quando l'arrestato e la vittima, anche lui con precedenti, avrebbero cominciato a litigare da ubriachi.

Sul posto sono stati rinvenuti e sequestrati cinque bossoli calibro 22 e l'arma usata per il tentato omicidio. Il ferito è stato portato all'ospedale di Caltagirone e sottoposto a un intervento chirurgico d'urgenza. Aveva ferite multiple da arma da fuoco (anche alla mandibola destra), ferite da arma da taglio al collo e al polso. Si trova ricoverato nel reparto di Rianimazione, in prognosi riservata. Non sarebbe in pericolo di vita. L'arrestato è nel carcere di Caltagirone.