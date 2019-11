«Bloccati pochi secondi prima di compiere un atto criminoso». Almeno secondo la squadra mobile di Catania che ha arrestato i gemelli pluripregiudicati Concetto e Michele Mannuccia (classe 1984), accusati di detenzione e porto di arma da sparo clandestina e indagati in stato di libertà per ricettazione e porto abusivo di oggetti atti a offendere. I fatti si sono verificati nella mattina del 27 novembre, quando i poliziotti stavano eseguendo un controllo sul territorio in via Giannitto, nel quartiere di San Cristoforo.