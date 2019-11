Un incendio di probabile matrice dolosa si è verificato ieri sera, intorno alle 23, in piazza della Repubblica a Paternò, nei pressi degli alloggi popolari e in un luogo non distante dal palazzo comunale. Ad andare in fiamme un locale di circa quattro metri quadrati, a quanto sembra di proprietà del Comune di Paternò, al cui interno si trovavano masserie varie, tra le quali della mobilia e delle bombole del gas vuote.