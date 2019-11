Una violenta esplosione si è verificata via Cabina 7 , nei pressi di via Paternò, in territorio di Aci Castello . I fatti si sono verificati poco prima delle 20 di questa sera , all'interno di un immobile. Non è chiaro lo scoppio da cosa sia stato causato: gli artificieri sono sul posto e pare abbiano trovato tracce di polvere pirica . Sono in corso le indagini dei carabinieri. Quel che è certo è che non si è trattato dell'esplosione di una bombola di gas .

Tre persone sono rimaste ferite e sono state portate all'ospedale Cannizzaro di Catania, una di queste sarebbe in gravi condizioni per via delle ustioni riportate sul corpo. Sul posto stanno tutt'ora operando i vigili del fuoco di Acireale e di Riposto. «È stato un boato fortissimo», dichiarano i residenti della piccola strada nella frazione di Aci Trezza.

Secondo le informazioni raccolte sul posto, quell'abitazione sarebbe per lo più disabitata. Oggi pomeriggio, però, tre uomini sarebbero entrati con le chiavi. In questo momento sono ancora in loco gli agenti della polizia municipale e gli uomini dei carabinieri. I contorni della vicenda rimangono tutti da chiarire.