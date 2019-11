Era nell'aria ed è arrivato. Il terzo blitz della guardia di finanza contro la corruzione in Anas è in corso di svolgimento dalle prime luci dell'alba. Sono nove le persone arrestate. Per sei si aprono le porte del carcere, mentre per gli altri il gip del tribunale di Catania ha disposto i domiciliari. Tra le persone coinvolte, secondo quanto appreso da MeridioNews, anche Giorgio Gugliotta, il capo nucleo C dell'area gestione Catania.