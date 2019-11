Un uomo di 54 anni, originario di Augusta, è morto oggi intorno alle 13.45 a Belpasso. La vittima, motociclista amatoriale, si trovava all'interno della pista da cross di contrada Mauta Ficuzza. Secondo quanto si apprende, il 54enne si stava esercitando quando, a seguito di un salto da una collinetta di terra, è caduto malamente al suolo.

Indossava il casco e le protezioni previste, ma per lui non c'è stato nulla da fare. L'elisoccorso si è comunque alzato in volo e ha raggiunto il luogo dell'incidente. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Belpasso. Su disposizione del magistrato di turno, la salma è stata restituita alla famiglia. Intorno alle 17 il cadavere è stato riportato nel Siracusano.