Un avviso di garanzia è stato notificato dalla Digos di Catania al deputato Ars di Italia viva Luca Sammartino. Il politico, recordman delle preferenze alle elezioni regionali del 2017, è indagato assieme ad altre persone dalla Procura etnea per fatti legati alle Politiche del 2018 e alla campagna elettorale che le ha precedute. Un anno e mezzo fa, l'onorevole catanese era candidato alla Camera dei deputati nel collegio uninominale di Misterbianco. Al Senato, a Catania, era invece candidata la sua principale compagna di avventura politica Valeria Sudano.

Sammartino ottenne, in quella circostanza, da rappresentante del Pd in quel collegio, oltre 16mila voti. Che però non gli bastarono per andare a Montecitorio. Valeria Sudano, invece, risultò eletta e strappò il seggio che tutt'ora detiene a Palazzo Madama, anche lei in prima fila tra i renziani.

Si tratta della seconda indagine a carico di Luca Sammartino per vicende elettorali: a giugno 2019 per lui è arrivata l'archiviazione a proposito del caso degli anziani al voto nella casa di cura Maria Regina di Sant'Agata Li Battiati. A sollevare il caso fu il figlio di una 88enne, «inabile alla firma», che però venne portata a esprimere la propria posizione politica nel seggio speciale della struttura privata. In quel caso, le consultazioni elettorali in oggetto erano le Regionali 2017.

Due anni fa, Sammartino sancì a suon di preferenze il suo ruolo di primo piano nella politica siciliana. I 32mila voti ottenuti in Sicilia lo incoronarono reuccio dell'Ars nonché attore di primo piano del Partito democratico, cui aveva aderito nel 2015 confluendo assieme l'intero movimento centrista Articolo 4. L'esperienza dem si è conclusa nelle scorse settimane, con l'evento in pompa magna alle Ciminiere di Catania, alla presenza di Matteo Renzi. Sammartino e la area si sono aggregati a Italia viva, la neonata creatura dell'ex presidente del Consiglio. L'obiettivo sarebbe la candidatura proprio di Sammartino a governatore della Regione Siciliana.



MeridioNews ha provato a contattare il deputato regionale per una replica senza al momento ottenere risposta.