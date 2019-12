«Tre piccole cose». È così che il coreografo Roberto Zappalà definisce le coreografie del fine settimana a Scenario Pubblico che sono state annunciate con un brindisi dedicato ai trenta anni di vita della compagnia. Due ore di spettacolo, ripartite fra i tre principali centri di produzione nazionali della danza contemporanea: dalla emiliana Aterballetto alla milanese Dancehauspiù alla nostrana Zappalà.

«Dopo alcuni anni di attività, il centro di produzione diventa uno strumento importante e necessario», prosegue Zappalà rivolgendosi al pubblico. Poi il pensiero va subito a tutti i suoi danzatori: quelli attuali, beneficiari di una struttura consolidata e quelli degli esordi «che iniziarono a ballare quasi gratis». Per l’occasione, sul palco si esibiscono altre due compagnie e ce n’è per tutti i gusti.

Aterballetto mette in scena O, un passo a due tra umanoidi innamorati. Un romanticismo robotico reso credibile dal conio di un movimento particolare, basato sull'uso esclusivo degli arti inferiori, ruotati verso l'interno, mentre il bacino rimane completamente fermo. Meccanica a cui si contrappongono i continui disegni di cuori, danzati con le dita o con le braccia. Fino a spogliarsi e rimanere parzialmente nudi: anche ai robot l'amore vero chiede di «scambiarsi la pelle», come cantava Lucio Dalla in Anna e Marco.

Dall'amore tra amanti si passa a quello per la natura con I wandered lonely as a cloud, di Dancehauspiù. Tre danzatori si muovono come uccelli, il cui cinguettìo si sente anche in sottofondo; mentre esplode una pioggia di margherite. Ma l'idillio dura poco: l’umanità deturpa la natura e le contrappone inquietudini urbane. Un passo a tre presagisce il suono di allarmi che si sentono in lontananza. I fiori faticano a sbocciare ancora.

Infine, la nuova creazione del padrone di palcoscenico: x3, un parziale omaggio a Bach, che farà parte di una produzione più ampia in scena nel 2020 al Teatro Bellini. Si torna a casa, non soltanto per l’appartenenza di chi danza. Il linguaggio di Roberto Zappalà è riconoscibile e al contempo sorprendente. Una nuova danza sembra venire alla luce sul palco. Passi e movimenti innovativi, rivelatori di grande tecnica ma anche di creatività. E a cui non manca una leggera ironia rispetto allo stile classico che ci si aspetterebbe affiancata al compositore Johanne Sebastian Bach, di cui si esplorano vari componimenti equivalenti ad altrettanti stati d'animo: leggiadria, energia, malinconia.