Momenti di paura questa mattina, poco prima delle 10.30, per una coppia catanese che viaggiava sulla A19 Palermo-Catania, su una Chevrolet Captiva, andata a fuoco per un improvviso guasto verificatosi al motore. In particolare dal vano motore del suv, nel momento in cui quest’ultimo si trovava a transitare in contrada Gerbini, in territorio di Paternò, sarebbe iniziato a fuoriuscire del fumo. Un fatto che ha messo in allarme gli occupanti del mezzo, il cui conducente ha avuto la prontezza di accostarsi nei pressi della corsia d’emergenza.