Bancarotta fraudolenta , falso in bilancio e omesso versamento dell'Iva . È con queste accuse che è finito agli arresti domiciliari il 64enne Patrizio Argenterio , presidente del Cda e amministratore della Qè Srl di Paternò dall'aprile 2013 fino alla dichiarazione di fallimento. Su delega della procura, i finanzieri, nell'ambito dell'operazione denominata Who is, hanno anche eseguito una interdittiva e il sequestro di 2,4 milioni di euro .

Bancarotta fraudolenta, falso in bilancio e omesso versamento dell'Iva. È con queste accuse che è finito agli arresti domiciliari il 64enne Patrizio Argenterio, presidente del Cda e amministratore della Qè Srl di Paternò dall'aprile 2013 fino alla dichiarazione di fallimento. Su delega della procura, i finanzieri, nell'ambito dell'operazione denominata Who is, hanno anche eseguito una interdittiva e il sequestro di 2,4 milioni di euro.

Alla fine del 2016, la società Qè già fornitrice del servizio di call-contact center ad aziende di rilevanza nazionale (tra le quali, Enel Energia, Sky e Inps), chiude i locali e licenzia oltre 200 lavoratori dipendenti e centinaia di lavoratori a progetto . Nel giugno 2017, il tribunale di Catania dichiara il fallimento della società gravata, tra l’altro, da debiti erariali non assolti per circa 14 milioni di euro. Il dissesto finanziario inizia nel 2012 quando il patrimonio netto non più esistente (con un saldo negativo di oltre un milione di euro) sarebbe stato occultato dagli amministratori tramite bilanci falsi redatti al solo scopo di proseguire fraudolentemente l’attività . Nata nel 2009, la società usufruiva anche di agevolazioni finanziarie e di crediti d’imposta riservati alle aziende del Mezzogiorno per l’assunzione di lavoratori svantaggiati.

Argenterio oggi risulta essere l'amministratore della Zenith alluminio Srl società con sede a Manerbio (in provincia di Brescia) attiva dal 2015 nel settore della fabbricazione di imballaggi leggeri in metallo . Tra il 2014 e il 2017 è stato sostituito in incarichi amministrativi in ben 14 società soprattutto dal figlio e da Mauro De Angelis. Quest'ultimo, amministratore della Qè dal luglio del 2015 al fallimento del 2017, è il destinatario del divieto temporaneo per sei mesi di esercitare ruoli direttivi di persone giuridiche e imprese. Il 71enne, già noto alle cronache per essere finito ai domiciliari nel 2017 sempre per bancarotta fraudolenta , ha ricoperto cariche amministrative in oltre 40 società commerciali. Il sequestro a carico dei due riguarda il mancato versamento dell'Iva per l'anno 2015. Per questo stesso motivo, nel 2017 Argenterio è stato destinatario della stessa misura per un importo di oltre un milione di euro.

Intercettazioni telefoniche e ambientali, perquisizione dei locali, analisi della documentazione bancaria e informazioni avute dai dipendenti della società fallita. È con questi elementi che i finanzieri del gruppo tutela economia del nucleo Pef di Catania, sotto la direzione del gruppo di magistrati specializzati nei reati fallimentari e tributari, hanno potuto tracciare il quadro delle attività criminali del management della Qè. Nel 2015, in pieno dissesto, dopo avere beneficiato di tutti i contributi e gli sgravi possibili concessi per l’insediamento in Sicilia dell’attività aziendale, avrebbe iniziato lo svuotamento delle casse sociali effettuando pagamenti e cessioni distrattive di beni a beneficio di imprese riconducibili direttamente alla cerchia degli indagati.

Il deficit patrimoniale della Qè pari a oltre un milione di euro all’inizio del 2013, per effetto delle condotte di falso in bilancio, omessi versamenti di imposte e contributi e distrazioni e pagamenti preferenziali, nell’ultimo bilancio approvato nel 2015 raggiunge un valore di oltre 7 milioni di euro . In particolare, le fiamme gialle etnee hanno monitorato una cessione dei beni aziendali (postazioni informatiche, arredi, apparati telefonici utilizzati per i servizi di call center) del maggio del 2017 a favore di una società milanese - la Telesurvey Srl - operativa nello stesso settore della Qè. I beni, materialmente trasferiti nella sede meneghina, sarebbero stati ceduti senza il corrispettivo (stimato in 50mila euro) per la Qè. Le attività sono state sequestrate e affidate alla curatela fallimentare a copertura dei debiti insoluti.

Altri gravi condotte illecite degli amministratori si sarebbero verificate con i pagamenti preferenziali, durante il dissesto e prima dell’apertura della procedura fallimentare, a favore di società a loro stessi riconducibili, il tutto a danno dei lavoratori e dell'erario. Nello specifico, per l’ammissione al passivo, furono avanzate oltre 200 istanze per crediti da retribuzione e tfr. La società Yukti Srl - con sede a Brescia e operativa nell’attività di holding, assunzione di partecipazioni - titolare del 93 per cento delle quote della Qè, dichiarata fallita dal tribunale di Brescia nel novembre 2018 e amministrata dal giugno 2016 proprio da De Angelis che era subentrato a Argenterio, avrebbe ricevuto tra il 2015 e il 2016 il versamento di 76mila euro per un credito da finanziamento soci. Anche questa società fallita aveva accumulato debiti erariali per circa 2 milioni di euro.

Altri pagamenti preferenziali sarebbero stati fatti alla Zenith Srl, dichiarata fallita nel gennaio 2019, per crediti di forniture di servizi per 337.961 euro. Questa società, già detentrice di una partecipazione societaria nella Yukti Srl, era amministrata dal figlio di Argenterio. Terza società beneficiaria di un pagamento preferenziale di 55.200 euro per la fornitura di servizi è la Wave Contact Srl, con sede a Brescia e operativa nell’attività di servizi di contact center. Dichiarata fallita dal tribunale di Brescia nel maggio 2017, era amministrata dagli stessi Argenterio e De Angelis. Il debito nei confronti della Wave Contanct era maturato nel 2016, anno in cui la Qè aveva cessato la propria attività.

Infin, a beneficiare di un pagamento di 828.700 euro, in violazione della par condicio creditorum , è la Di Bella Srl. La società, con sede a Paternò e operativa nell'attività di edilizia civile nel settore delle comunicazioni, da cui Qè aveva affittato gli immobili. Amministratore era Franz Di Bella (classe 1978) che figurando anche come consigliere di amministrazione della Qè sarebbe stato consapevole dello stato di dissesto in cui quest’ultima versava.

Tutte operazioni finanziarie che avrebbero aggravato il dissesto del call center di Paternò e che sarebbero state realizzate senza clamore per «le continue falsificazioni di bilancio che celavano al mondo esterno la reale situazione economico-patrimoniale della Qè», scrivono gli inquirenti. In particolare, tra le voci di bilancio false è stata ritrovata l’iscrizione di crediti per fatture da emettere per 2 milioni di euro a fronte di fatture poi emesse per soli 700mila euro. Nell’attivo, inoltre, sarebbero stati posizionati 350mila euro di stipendi inquadrati come immobilizzazioni e non come costi d’esercizio; ulteriore artificio è stato realizzato con false note di rettifica delle fatture di vendita per le quali era stata versata dai clienti l’Iva: i ricavi conseguiti sarebbero stati impropriamente qualificati come esenti e così sarebbe sparita dal bilancio sia dei ricavi che dell’Iva già incassata per conto dello Stato.