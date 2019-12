Quattro involucri di carta stagnola, contenenti 61 grammi di marijuana. Erano nascosti sulla parete divisoria dei bagni del Liceo scientifico Majorana di Caltagirone. Niente che poteva sfuggire al fiuto del labrador Ivan. Questo il risultato dei controlli antidroga svolti dai carabinieri della locale stazione, coadiuvati dal Nucleo cinofili di Nicolosi, nell'istituto di via Piersanti Mattarella.

L'iniziativa rientra nell'ambito delle attività di contrasto dello spaccio e dell’uso di droghe nelle scuola varate dai carabinieri in tutta la provincia di Catania. «I controlli - come si legge in una nota del comando provinciale etneo - hanno come scopo preminente la salvaguardia della salute dei ragazzi, la maggior parte ancora in età minore». L’operazione, fanno sapere i militari, ha registrato il plauso del dirigente scolastico. La droga è stata sequestrata.