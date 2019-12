Incidente stradale intorno alle 13.45 a Paternò , tra via Carso e via Estonia , nel quartiere Scala vecchia a poche centinaia di metri dalla chiesa di San Biagio . A scontrarsi per cause di accertamento - alla base potrebbe esserci il mancato rispetto della precedenza da parte di uno dei conducenti, una Fiat 500 e una Ford Fiesta. L’impatto tra le due autovetture è stato piuttosto violento.

La Ford Fiesta a seguito dello scontro è andata a finire sul marciapiedi, rimanendo incastrata tra il muro esterno di una abitazione privata e una Alfa Romeo Giulietta, parcheggiata e rimasta danneggiata nel lato destro. A seguito del violento impatto si sono aperti gli airbag di entrambe le autovettura. Immediati i soccorsi.

Sul posto uomini del 115 del locale distaccamento che hanno messo in sicurezza le automobili, personale medico del 118 ha trasportato al Pronto soccorso dell’ospedale Santissimo Salvatore i due conducenti rimasti feriti: le loro condizioni sono al vaglio dei sanitari ma non dovrebbero essere gravi. A effettuare i rilievi i carabinieri del nucleo radiomobile. Il traffico sulla centralissima via Estonia è andata a rilento