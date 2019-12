Una serie di furti, almeno una decina, commessi a febbraio 2019 nel Comune di Riposto. I carabinieri della stazione di Riposto hanno eseguito due misure cautelari nei confronti del 37enne Sebastiano Emanuele Grasso (sottoposto agli arresti domiciliari) e del 22enne Simone Leonardi (obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria).

Secondo la ricostruzione dei carabinieri, Grasso si sarebbe reso responsabile di numerosi furti - compiuti o solo tentati - in svariati esercizi commerciali. Per lungo tempo i militari hanno osservato le immagini riprese dalle telecamere di sorveglianza, nel tentativo di individuare l'autore o gli autori dei colpi. Grasso, dopo avere effettuato i sopralluoghi, secondo l'accusa interveniva tra l'una e le quattro del mattino.

Con il volto coperto fino agli occhi da uno scaldacollo, l'uomo avrebbe scardinato porte e infranto vetrate, prima di dirigersi verso il registratore di cassa, dal quale asportava per intero il cassetto porta banconote. Nel corso delle indagini, uno di questi cassetti è stato riconosciuto da una delle vittime del furto nell'area di pertinenza del condominio dove vive Grasso. Quest'ultimo aveva dichiarato di averlo avuto in prestito da un amico.

I furti seriali sono stati documentati dai militari, che così hanno provveduto a darne notizia all'autorità giudiziaria. Un provvedimento è stato emesso anche nei confronti di Simone Leonardi che avrebbe usato la propria autovettura per l'esecuzione di un raid a un chiosco. Colpo non riuscito perché il commerciante, spaventato dai furti in zona, aveva portato con sé l'intera cassa.