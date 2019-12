Tentata violenza sessuale . È con questa accusa che è stato fermato dai carabinieri di Mascalucia un uomo di 33 anni . Nella notte di giovedì, una donna di 32 anni si è presentata in caserma: trafelata e dolorante , ha denunciato di avere appena subito un tentativo di violenza sessuale dal suo ex compagno e, quindi, di essere stata picchiata per avere opposto resistenza.

Tentata violenza sessuale. È con questa accusa che è stato fermato dai carabinieri di Mascalucia un uomo di 33 anni. Nella notte di giovedì, una donna di 32 anni si è presentata in caserma: trafelata e dolorante, ha denunciato di avere appena subito un tentativo di violenza sessuale dal suo ex compagno e, quindi, di essere stata picchiata per avere opposto resistenza.

I militari sono quindi andati nell'abitazione che la 32enne condivideva con il suo ex. L'intero appartamento era a soqquadro e c'era un grosso coltello su una scatola di cartone. Lui, però, era fuggito. Portata alla guardia medica, la donna è stata trasferita al pronto soccorso del Policlinico di via Santa Sofia, dove le sono stati diagnosticati un trauma cranico, poi all'orecchio sinistro, alla spalla destra e a mano e coscia sinistri.

La vittima avrebbe raccontato che il legame con l'aggressore si era interrotto per via degli insulti e delle botte che lui le riservava di fronte alle figlie di tre e cinque anni. Il tentativo di ricucire la relazione si era rivelato vano e quella notte aveva comunicato a lui di non volere più ricominciare e di volere andare avanti con la propria vita. Il convivente, che aveva assunto alcolici, l'avrebbe aggredita, parzialmente spogliata e presa a schiaffi e calci.

Lui le avrebbe quindi gridato contro che l'avrebbe rovinata, con l'intenzione di filmare con il cellulare il rapporto sessuale al quale tentava di costringerla, per poi pubblicarlo su internet. Lui l'avrebbe colpita con una forchetta sulla pancia e poi l'avrebbe minacciata con il coltello trovato, urlando: «Stasera o ti ammazzo o mi ammazzo». La 32enne sarebbe riuscita a fuggire e a salire in auto.

I carabinieri, durante la loro breve indagine, hanno quindi individuato l'abitazione del padre dell'ex compagno e hanno atteso l'arrivo dell'uomo lì, pensando che avrebbe cercato l'aiuto dei parenti. Così è stato. L'arrestato è stato portato nel carcere di piazza Lanza, così come disposto dal pubblico ministero.