È di due feriti e traffico in tilt per alcune ore il bilancio di un incidente stradale avvenuto questa mattina poco dopo le 11 in via Giovanni Verga a Paternò, non distante dall’istituto comprensivo G. Marconi. A scontrarsi per cause in fase di accertamento una Fiat 600 di colore rosso condotta da una donna di 83 anni e una Citroen C3 nera, con a bordo una coppia di fidanzatini poco più che ventenni.

Da una prima sommaria ricostruzione effettuata dai vigili urbani di Paternò lo scontro sarebbe avvenuto nel momento in cui la Fiat 600 sarebbe uscita dalla stazione di servizio per immettersi su via Giovanni Verga e dirigersi verso via Mediterraneo. In quell’istante sarebbe sopraggiunta la Citroen che da via Verga si dirigeva verso la strada provinciale 58.

I dubbi sul sinistro saranno chiariti subito dopo che gli agenti della locale polizia municipale avranno sentito tutte le parti interessate dall’incidente. Sul posto anche personale medico del 118 che ha trasportato i feriti - la donna di 83 anni alla guida della Fiat e la passeggera 19enne della Citroen - al pronto soccorso dell’ospedale Santissimo Salvatore di Paternò. Traffico a rilento fino poco prima delle 13.