Aveva trasformato il suo autosalone di mezzi usati, in via Sfere 20 a Caltagirone, in un nascondiglio per custodire quasi un chilo di marijuana. La droga era occultata in una borsa termica insieme a del materiale comunemente utilizzato dagli spacciatori per confezionare le dosi da smerciare. Sono questi i dettagli dietro l'arresto in flagranza, effettuato dai carabinieri della compagnia locale, di Daniele Giordano.

L’uomo, 37enne calatino, è accusato di detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti. Ad avvalorare la tesi dei militari c’erano i precedenti penali di Giordano. A maggio 2017 finito in manette perché trovato con 2,5 chilogrammi di hashish, 580 grammi di marijuana e 46mila euro in contanti. La droga anche in quel caso venne scovata all'interno dell’autosalone.

L’operazione odierna è stata compiuta grazie al prezioso supporto del cane antidroga Indic. Assolte le formalità di rito il commerciante è stato relegato agli arresti domiciliari.