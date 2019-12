Varie segnalazioni aveva attirato l'attenzione della polizia. Offerte speciali per 20 o 30 shottini di superalcolici a prezzi irrisori, il tutto somministrato anche a minorenni. Sono così scattati i sigilli per un cocktail bar di via Teatro Massimo che, peraltro, occupava 88 metri quadrati di suolo pubblico senza concessione. Il provvedimento del questore Mario Della Cioppa ha stabilito una chiusura forzata di una settimana per l'esercizio ubicato nel cuore della movida di Catania.