Ruba all'interno di due garage e poi, sorpreso dai proprietari, li picchia e riesce a fuggire grazie a una Fiat Panda presa a noleggio. Protagonista della vicenda il 35enne Gaetano Amadio, destinatario di un un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip del tribunale etneo su proposta della procura. A occuparsi delle indagini i carabinieri di piazza Verga.

Il fatto risale allo scorso 18 maggio quando, in piena notte, Amadio avrebbe forzato due garage di un condominio di via Francesco Gallo, nei pressi di via Sangiuliano. L'obiettivo del malvivente sarebbe stato quello di asportare diversi utensili. Al momento di lasciare il luogo del reato Amadio era stato sorpreso da due condomini, padre e figlia, proprietari di uno dei box, i quali nel tentativo di bloccarne la fuga venivano aggrediti tanto da riportare, come successivamente refertato dai sanitari del Pronto soccorso del Garibaldi Centro, diversi traumi agli arti superiori e al volto.

I militari dell’Arma, giunti sul posto a seguito di una telefonata al 112, hanno acquisito le testimonianze delle vittime e proceduto all'identificazione del 35enne. Decisive la descrizione della fisionomia del volto e i particolari degli abiti indossati. Elementi confermati dai filmati registrati dalle telecamere attive nella zona, che hanno inoltre permesso di individuare l’autovettura utilizzata dal dal malvivente per raggiungere il luogo da depredare. Indagato per rapina e lesioni personali, con l’aggravante di avere agito anche nei confronti di una persona ultrasessantacinquenne, Amadio adesso è stato arrestato e recluso nella casa circondariale di piazza Lanza.