Un controllo di polizia mirato dopo le segnalazioni di alcuni automobilisti. Sotto la lente d'ingrandimento due lavavetri che la sera del 7 dicembre scorso erano intenti a lavorare all'incrocio tra via Vincenzo Giuffrida e viale Raffaello Sanzio. Alla vista degli agenti, stando alla ricostruzione delle forze dell'ordine, Tony Ehi (nella foto) e Arnold Ehimen si sarebbero opposti con violenza, spingendo e insultando i poliziotti. Subito dopo avrebbero tentato la fuga.

Uno dei due è stato rintracciato poco dopo nella vicina via Sassari, mentre tentava di nascondersi tra le auto in sosta. Il suo presunto complice è entrato in scena poco dopo aggredendo alle spalle gli agenti. I due malviventi sono stati bloccati poco dopo soltanto grazie all'arrivo di altre forze dell'ordine. Per i due poliziotti necessarie le cure del Pronto soccorso. Mentre gli aggressori, dopo essere stati condotti in questura, sono stati rinchiusi nella casa circondariale di piazza Lanza.