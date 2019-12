Nel cda Unict entra Carmelo Papa

L’ex amministratore delegato e direttore generale di STMicroelectronics Italia, Carmelo Papa, è un nuovo componente esterno del Consiglio di amministrazione dell’Università di Catania. Nato a Castiglione di Sicilia nel 1949 e laureato in Fisica nucleare nell’Ateneo catanese, Papa – che è stato nominato con decreto del rettore Francesco Priolo il 2 dicembre scorso – ha iniziato la propria carriera professionale in International Computers Limited.

L’ex amministratore delegato e direttore generale di STMicroelectronics Italia, Carmelo Papa, è un nuovo componente esterno del Consiglio di amministrazione dell’Università di Catania. Nato a Castiglione di Sicilia nel 1949 e laureato in Fisica nucleare nell’Ateneo catanese, Papa – che è stato nominato con decreto del rettore Francesco Priolo il 2 dicembre scorso – ha iniziato la propria carriera professionale in International Computers Limited.

Nel 1983 è entrato in SGS Microelettronica, una delle società che hanno successivamente dato origine alla STMicroelectronics, e da allora ha ricoperto incarichi di grande responsabilità nei gruppi di prodotto e nelle aree geografiche fino a diventare executive vice president del Gruppo ST, responsabile dell’Industrial and Multisegment Sector nel 2007 e direttore generale dell’Industrial & Power Discrete Group nel 2012. Vice presidente di Confindustria Sicilia dal 2009 al 2012, Papa è stato presidente dal 2010 di EPoSS (European Platform on Smart Systems), iniziativa industriale europea focalizzata sull’innovazione nel campo delle nanotecnologie e nell’integrazione di smart system. Nel 2016 è stato nominato Ceo e direttore generale della multinazionale della microelettronica, incarichi che ha ricoperto fino all’inizio del 2019.

