Amt Catania, sciopero degli autobus il 16 dicembre

«L’Azienda metropolitana trasporti Catania spa informa che, in occasione dello sciopero locale di 24 ore, proclamato per il giorno 16 dicembre 2019 dalla organizzazione sindacale provinciale Faisa - Cisal, il servizio potrebbe subire delle variazioni. La suddetta organizzazione ha comunicato che le modalità dello sciopero saranno le seguenti: tutto il personale dalle ore 10 alle ore 18 e dalle 21 a fine turno. L’Amt si scusa per il disagio». Così in una nota l'Amt, Azienda metropolitana trasporti di Catania, che gestisce gli autobus urbani.