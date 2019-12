«Domenica sera siamo stati scossi dall’ennesimo boato , non appena ci siamo affacciati abbiamo visto che la casa dell’acqua era danneggiata e dei ragazzi che si dileguavano. È l’ennesimo episodio da più di un anno, ma nessuno fa niente ». A denunciare il fatto a MeridioNews è un residente di via Candela, ad Aci Catena . Nel cuore della città, dove ha sede la villa comunale , una grande fontana monumentale in pietra lavica da poco ristrutturata e dove si trovava, prima di essere distrutta da un incendio , la caserma dei vigili urbani.

Oggi i residenti alzano la voce, soprattutto dopo l’ultimo atto che ha visto il danneggiamento della casa dell’acqua, avvenuto intorno alle 22 di domenica sera. «Ormai il rumore assordante dei petardi fa parte delle nostre giornate – afferma il residente -. Domenica sera lo scoppio è stato più forte del solito. Quindi ci siamo affacciati dal balcone e abbiamo visto che dei ragazzi stavano scappando dopo aver fatto scoppiare un petardo nella casa dell’acqua». L’accaduto spinge il cittadino a telefonare alla locale caserma dei carabinieri, che da via Candela dista un centinaio di metri.

Ma, a dire del residente, non si è stato svolto nessun controllo: «Al telefono ci avevano detto che avrebbero fatto un giro di perlustrazione – sostiene -, ma sono rimasto affacciato al balcone per più di un’ora e non ho visto nessuno». All’episodio di domenica si aggiungere l’ultimo avvenuto ieri. «Ieri sera hanno fatto scoppiare l’ennesimo petardo nella fontana in pietra lavica, che evidentemente stanno tentando di danneggiare – continua -. A rivolgersi ai carabinieri stavolta è stato un mio vicino, ma anche in questo caso non ho visto nessuno. Poi non so se sono arrivati dopo».

La situazione sembrerebbe andare avanti da più di un anno, soprattutto da quando la caserma dei vigili urbani ha dovuto cambiare destinazione. «Non vediamo nessuno, dei vigili urbani neanche a parlarne – conclude – Forse la presenza della polizia municipale scoraggiava un po’ tutti questi ragazzi, che adesso vandalizzano questo luogo impunemente. Speriamo vengano presi provvedimenti con telecamere, o comunque con più controlli».

Intanto, nella giornata di ieri, il sindaco di Aci Catena Nello Oliveri ha annunciato di avere già sporto denuncia contro ignoti. «Non si tratta di semplici ragazzate – dichiara -. Oltre alla casa dell’acqua ci sono altri danni a un cestino in piazza e alla fontana artistica danneggiata venti giorni fa, causati presumibilmente da un petardo. Adesso le forze dell’ordine faranno le indagini». Sul controllo del territorio il sindaco spiega che «purtroppo i vigili urbani alle 20 finiscono il loro servizio e i carabinieri hanno una sola gazzella che gira per tutto il territorio nelle ore notturne. Abbiamo qualche telecamera nostra sul territorio e quelle delle attività commerciali che possono aiutare in casi del genere».