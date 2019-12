Catania canta come Napoli , ma non è questo l'unico punto in comune tra le due città. La musica neomelodica, e i legami di alcuni artisti con la criminalità organizzata , è ormai diventato argomento da tv nazionale. Anche grazie al lavoro della testata Fanpage.it e della sua videoinchiesta Camorra entertainment: partendo dal matrimonio show della napoletana Tina Rispoli con il palermitano Tony Colombo , i cronisti di Fanpage hanno tracciato il ritratto degli interessi della camorra attorno al mondo della musica napoletana. Il lavoro di Sacha Biazzo e Carla Falzone sarà proiettato domani, mercoledì 11 dicembre , alle 18 , nei locali del Gapa di via Cordai , nel quartiere di San Cristoforo .

Catania canta come Napoli, ma non è questo l'unico punto in comune tra le due città. La musica neomelodica, e i legami di alcuni artisti con la criminalità organizzata, è ormai diventato argomento da tv nazionale. Anche grazie al lavoro della testata Fanpage.it e della sua videoinchiesta Camorra entertainment: partendo dal matrimonio show della napoletana Tina Rispoli con il palermitano Tony Colombo, i cronisti di Fanpage hanno tracciato il ritratto degli interessi della camorra attorno al mondo della musica napoletana. Il lavoro di Sacha Biazzo e Carla Falzone sarà proiettato domani, mercoledì 11 dicembre, alle 18, nei locali del Gapa di via Cordai, nel quartiere di San Cristoforo.

L'appuntamento, organizzato da I Siciliani giovani, s'intitola Neomelodici: le infiltrazioni e gli interessi delle mafie nella musica dei quartieri popolari. Come è popolare il luogo scelto per l'appuntamento: il rione di San Cristoforo, tra le cui strade nascono e crescono i talenti emergenti della neomelodica catanese. All'incontro sarà proiettato anche il mini-reportage Catania canta come Napoli, pubblicato da MeridioNews e valso le minacce a questa testata di due degli artisti citati nel video. L'autrice del lavoro Luisa Santangelo e la direttora di MeridioNews Claudia Campese saranno ospiti dell'incontro.

A intervenire saranno anche Dario Pruiti, avvocato, musicista e rappresentante dell'Arci di Catania, e Luciano Maugeri (meglio conosciuto come Zù Lucianu), musicista anche lui.