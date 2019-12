Condannato per duplice omicidio e per il tentativo di uccidere una terza persona a 13 anni di carcere , con libertà vigilata per un periodo non inferiore a tre anni. Questo l'esito del processo di primo grado che vedeva alla sbarra l'orafo Guido Gianni . Finito sotto processo dopo avere reagito a una rapina all'interno della sua attività commerciale . La lettura del dispositivo da parte della quarta corte d'Assise, poco dopo le 14 , all'interno dell' aula Serafino Famà del tribunale di Catania . L'uomo è stato dichiarato colpevole con il riconoscimento delle attenuanti generiche . Dovrà pagare le spese processuali e sarà interdetto dai pubblici uffici . È stato inoltre stabilito un risarcimento dei danni alle parti civili, che sarà conteggiato in separata sede.

Condannato per duplice omicidio e per il tentativo di uccidere una terza persona a 13 anni di carcere, con libertà vigilata per un periodo non inferiore a tre anni. Questo l'esito del processo di primo grado che vedeva alla sbarra l'orafo Guido Gianni. Finito sotto processo dopo avere reagito a una rapina all'interno della sua attività commerciale. La lettura del dispositivo da parte della quarta corte d'Assise, poco dopo le 14, all'interno dell'aula Serafino Famà del tribunale di Catania. L'uomo è stato dichiarato colpevole con il riconoscimento delle attenuanti generiche. Dovrà pagare le spese processuali e sarà interdetto dai pubblici uffici. È stato inoltre stabilito un risarcimento dei danni alle parti civili, che sarà conteggiato in separata sede.

La vicenda del gioielliere risale al pomeriggio del 18 febbraio 2008. Quando tre persone fecero irruzione nella sua attività commerciale, la Pierre Bonet di via Etnea, a Nicolosi. Ufficialmente si trattava di una rapina, anche se i difensori del commerciante - gli avvocati Michele Liuzzo e Orazio Gulisano - durante il processo hanno sempre ipotizzato lo scenario di una sorta di spedizione punitiva poi finita male. Tesi sbandierata in aula anche descrivendo la caratura criminale di alcuni dei personaggi coinvolti, riconducibili al gruppo di Cosa nostra di Aci Catena. I riferimenti dei legali in particolare puntarono al nome di Stefano Sciuto, figlio del boss defunto Nuccio coscia.

Quel pomeriggio a morire furono Davide Laudani e Sebastiano Catania. Il primo, come sostenuto dall'accusa, si trovava di spalle in corrispondenza dell'uscio d'ingresso. Un terzo uomo, Fabio Pappalardo, riuscì a salvarsi rimediando una frattura a tibia e perone a causa di un colpo di pistola. Il gioielliere sparò quattro colpi d'avvertimento, gli altri sei andarono a segno. L'arma, una pistola Beretta calibro 9, era registrata regolarmente a nome della moglie. Ed è proprio la coniuge che in questa storia assume la parte di coprotagonista. Fu lei la prima a entrare in contatto con i malviventi mentre era intenta a mostrare a un cliente dei prodotti nell'area destinata alla vendita. Il marito, invece, si trovava in un locale attiguo. Una sorta di laboratorio, chiuso da una porta che poteva essere aperta soltanto dall'esterno.

Anche quest'ultimo è un particolare che non è passato inosservato durante il processo. Gianni infatti sparò i primi due colpi in aria, a scopo d'avvertimento. Negli stessi attimi in cui i malviventi puntano la loro pistola, poi risultata a salve ma senza il tappo rosso di riconoscimento, contro la moglie, che venne anche picchiata. Stando alla ricostruzione Gianni riuscì a uscire dalla stanza perché fu proprio uno dei ladri che gli aprì la porta. Perché lo ha fatto? È uno dei tanti interrogativi dei legali. Di fatto cinque o sei persone si ritrovarono in uno spazio decisamente piccolo ed è in quel trambusto che il gioielliere esplose altri due colpi, non andati a segno. Gli altri sei furono fatali.