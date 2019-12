Nessuna consegna dei lavori e nessuna proroga formale . Quel che è certo è che il Palazzo di cemento non sarà «il regalo di Natale per le 96 famiglie in attesa degli alloggi» , come aveva invece auspicato l'ormai ex assessore ai Lavori pubblici Pippo Arcidiacono . Dalla fine di novembre, la delega è passata a Enrico Trantino , uno dei due nuovi componenti della giunta di Salvo Pogliese . «Ho chiesto un cronoprogramma serrato alla ditta e ho concesso una trentina di giorni in più rispetto alla data ipotizzata in precedenza», dichiara a MeridioNews l'assessore, esponente di Diventerà bellissima.

Ancora un rinvio e un altro nodo al fazzoletto, fissato questa volta per la fine di gennaio del 2020. «Ho difficoltà a parlare di questo tema - non nasconde l'assessore che ha ereditato la vicenda che va avanti a rilento da anni - soprattutto perché ho il timore che possano insorgere appetiti da parte di chi versa in stato di bisogno». La preoccupazione riguarda il rischio che gli assegnatari - scelti da due diverse graduatorie comunali tra chi vive in situazione di emergenza abitativa e chi ha subito degli sfratti - possano prendere l'iniziativa di occupare il palazzo.

«Da quello che mi risulta mancano ancora gli ascensori, la canna fumaria e altre cose», riferisce Trantino alla fine di una riunione con i vari dirigenti dell'assessorato, disarmati di fronte alle scadenze fissate e alle difficoltà di farle rispettare. «Il problema è che la ditta si è aggiudicata l'appalto con un ribasso del 55 per cento che è eccessivo e si riflette sull'efficienza dell'intervento».

Affidati alla ditta Salvatore Coco di Paternò, i lavori al civico numero 3 di viale Moncada, di rinvio in rinvio sono in ritardo di circa due anni rispetto al cronoprogramma iniziale. Dopo il ritrovamento di arsenali di armi e ordigni e il blocco dovuto allo sciopero dei lavoratori per i mancati pagamenti, il motivo della lentezza degli interventi di recupero e risanamento è stato l'insufficienza di manodopera impiegata. A ogni scadenza una proroga, e a ogni proroga la minaccia di penali per la ditta che però non sono mai arrivate.

La torre di cemento, con i suoi 52 metri d'altezza per 16 piani, resta l'ennesima incompiuta della città. Costruita nel 1981 dall'imprenditore Francesco Finocchiaro - ritenuto uno dei quattro cavalieri dell'apocalisse mafiosa dal giornalista Pippo Fava - negli anni è passata dall'essere un simbolo del degrado come centrale dello spaccio in mano alla famiglia mafiosa degli Arena ad aspirante emblema di legalità del quartiere dormitorio della periferia sud-est della città.