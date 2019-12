Fuochi pirotecnici artigianali illegali consegnati a domicilio ai clienti . A bordo dell'auto utilizzata per le consegne c'erano anche le sue due figlie piccole . I militari del comando provinciale della guardia di finanza di Catania hanno denunciato un uomo e sequestrato in un garage adibito a deposito clandestino , nel quartiere San Leone, oltre cento manufatti artigianali illegali del tipo cipolle e altri artifici pirotecnici irregolari.

I finanzieri hanno individuato un garage all'interno del quale erano custoditi, senza autorizzazioni di pubblica sicurezza e con modalità non conformi alla legge, scatoloni con dentro 35 chili di fuochi pirotecnici e 13 chili di artifici artigianali, detti cipolle, particolarmente pericolosi perché privi di qualunque attestazione sul loro potenziale esplodente e sulle prescrizioni di utilizzo.

Le merci erano accatastate dentro un garage senza alcun dispositivi antincendio e, anzi, con possibili fonti di innesco. Un potenziale pericolo per l’incolumità delle famiglie che vivono nell'edificio. Al termine dell’intervento, i finanzieri hanno portato via dal locale il materiale pirotecnico sequestrato e denunciato il responsabile alla procura per commercio abusivo e omessa denuncia della detenzione di materie esplodenti.