Zio e nipote avrebbero portato avanti gli «affari di famiglia». I carabinieri della squadra Lupi del nucleo investigativo del comando provinciale hanno arrestato il 49enne Orazio Tosto e il 21enne Daniele Tosto ritenuti responsabili di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Individuata l’abitazione nel quartiere del Villaggio Zia Lisa, i militari aspettato che qualcuno aprisse il portone del palazzo per potere entrare senza doversi annunciare al citofono. Alla vista dei carabinieri, il nipote ha consegnato due bustine di plastica con chiusura ermetica contenenti circa tre grammi di marijuana, asserendo che fosse per uso personale.

Dalla perquisizione in casa però i militari hanno trovato un involucro con altri 380 grammi della stessa sostanza stupefacente e, nascosti dentro la cassa di un altoparlante, un bilancino di precisione e molte bustine ermetiche per il confezionamento della droga.

Altri 55 grammi di marijuana sono stati trovati in una stanza chiusa a chiave che sarebbe di pertinenza esclusiva dello zio. In questo caso, la sostanza era nascosta in sette involucri di plastica sistemati dentro una scatola di scarpe. Zio e nipote sono stati arrestati e, dopo la convalida da parte del giudice, sono stati relegati agli arresti domiciliari.