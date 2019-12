Ancora guai per Giacomo Cannavò e per il figlio Domenico Agatino . Ad arrestarli sono stati nuovamente gli agenti della polizia di Catania. L'accusa questa volta è detenzione illegale di materiale esplodente . A luglio 2018, invece, finirono in manette insieme a Francesco Ferlito , figlio dello storico capomafia Alfio. In quel caso gli agenti ricostruirono il furto di una macchina e il tentativo di restituirla dietro il pagamento di denaro.

Ancora guai per Giacomo Cannavò e per il figlio Domenico Agatino. Ad arrestarli sono stati nuovamente gli agenti della polizia di Catania. L'accusa questa volta è detenzione illegale di materiale esplodente. A luglio 2018, invece, finirono in manette insieme a Francesco Ferlito, figlio dello storico capomafia Alfio. In quel caso gli agenti ricostruirono il furto di una macchina e il tentativo di restituirla dietro il pagamento di denaro.

Questa volta per i Cannavò è stato fatale un controllo delle forze dell'ordine nella loro abitazione. Luogo dove Domenico Agatino si trovava già agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico. Nel corso della perquisizione le forze dell'ordine hanno trovato una scatola di razzi lasciata in bella vista nei pressi dell’ingresso di casa.

Il controllo è stato esteso al piano superiore, ricadente nella proprietà del padre Giacomo, dove sono stati trovati diversi botti illegali per un peso complessivo di quasi tre chilogrammi. All'interno di un borsone nascosto dentro il pensile della cucina, sono state recuperate 11 scatole contenenti petardi per un peso complessivo di quattro chili e mezzo e per il cui acquisto è necessario il porto d’armi o il nulla osta da parte dell’autorità. Una dodicesima scatola è stata consegnata spontaneamente da Cannavò padre.

Grazie ad ulteriori approfondimenti gli agenti hanno scoperto che il giovane Cannavò utilizzava il proprio profilo Facebook per vendere i petardi. Padre e figlio sono stati condotti nella casa circondariale di piazza Lanza, a Catania, in attesa dell’udienza di convalida. Quello di Cannavò senior è un volto noto in città anche perché in passato - nel triennio 2012/2014 - ha ricoperto incarichi di rilievo, come raccontato da MeridioNews, all'interno della festa religiosa di Sant'Agata.