Incidente stradale questa notte sulla strada statale 192 Catania–Enna in una zona al confine tra i Comuni di Paternò, Centuripe e Catenanuova, circa due chilometri dopo la frazione Sferro, in territorio paternese. A scontrarsi poco prima dell’una una Fiat Punto con a bordo un giovane sui vent'anni e una Renault Clio su cui viaggiano altri due ragazzi. Lo scontro è stato piuttosto violento.

Sul luogo dell’incidente due ambulanza del 118, i carabinieri del comando stazione di Belpasso e i colleghi della compagnia di Nicosia, ai quali per competenza territoriale è stata affidato il compito di effettuare i rilevi del caso. Presenti anche i vigili del fuoco del distaccamento di Paternò che, giunti nella zona dello scontro, hanno messo in sicurezza i mezzi e dato supporto alle forze dell’ordine illuminando l’area in cui si è verificato il sinistro.

Il conducente della Punto è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale Garibaldi Centro di Catania, mentre i due occupanti della Clio sono stati condotti all’ospedale di Enna. I feriti non sarebbero in pericolo di vita. Le operazioni di messa in sicurezza della zona si sono concluse poco prima delle cinque del mattino.