È di sei feriti e cinque mezzi coinvolti il bilancio di un incidente che si è verificato intorno alle 10.45 di questa mattina sulla strada statale 121 , in contrada Palazzolo, in direzione Catania. Per cause che sono ancora in fase di accertamento una Fiat 500, una Mercedes classe A, una Renault Modus, una Ford Fiesta e un furgone Renault Kangoo sono state interessate dal sinistro .

Non è ancora chiara la dinamica dell'impatto che ha danneggiato gravemente tutti i mezzi. Per prestare i primi soccorsi alle persone ferite, sul posto sono arrivate quattro ambulanze del 118. Sul luogo dell'incidente, sono intervenuti anche i vigili urbani di Belpasso e di Paternò per regolare il traffico. Al momento, lungo il tratto si registrano code chilometriche.