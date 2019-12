Sono le 19.30 del 29 ottobre 2013 e ad Adrano viene ritrovato un cadavere: è quello di Alfredo Maglia, per gli investigatori esponente mafioso del posto, ammazzato all'interno di una minicar parcheggiata dentro al garage della sua abitazione. È stato raggiunto da diversi colpi di pistola e i componenti della sua famiglia non vedono l'ora di vendicarsi. Ma vengono arrestati prima di potere mettere in pratica il proposito. Adesso le manette sono scattate attorno ai polsi di chi quell'omicidio lo avrebbe compiuto: Alfio Ambrogio Monforte, 50 anni, ritenuto elemento di spicco del clan Mazzaglia-Toscano-Tomasello, legato alla famiglia di Cosa nostra catanese Santapaola-Ercolano. L'ordinanza di custodia cautelare in carcere gli è stata notificata già dietro le barre: è detenuto nella casa circondariale di Terni.