È morto in un incidente stradale in provincia di Milano Salvatore Cutrona, il 27enne originario di Paternò che da diverso tempo tempo si era trasferito con i familiari, la madre e il fratello, a Cesate, nel Milanese, dove lavorava come operaio. Il sinistro nel quale il giovane paternese ha perso la vita è avvenuto ieri sera poco prima di mezzanotte a Garbagnate Milanese, comune della Lombardia confinante con quello di residenza del ragazzo.