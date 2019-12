Ancora non inaugurato ma già finito nel mirino dei ladri. Si tratta del noto palazzo di cemento, l'immobile un tempo simbolo dello spaccio di droga nel quartiere Librino. Dal 2017 la struttura, costruita nel 1981 lungo viale Moncada, è un cantiere. L'obiettivo è riuscire a recuperare il palazzo per poi destinarlo ad alloggi e spazi per associazioni e uffici. Un progetto dal valore anche simbolico ma che, come MeridioNews racconta da mesi, deve fare i conti con ritardi sempre più lunghi.

Ieri, intanto, la polizia ha sorpreso all'interno del palazzo il pregiudicato Cristian Bonaccorsi. L'uomo, classe 1993, era evaso dagli arresti domiciliari intrufolandosi nella struttura dopo avere forzato l'ingresso con una sbarra di acciaio, poi sequestrata. Bonaccorsi adesso dovrà attendere il giudizio per direttissima.