Nella seduta della Vigilia l'ok al Piano partecipate

.L’assemblea cittadina presieduta da Giuseppe Castiglione nella seduta pre-natalizia di ieri sera, con 15 voti favorevoli e 2 contrari, ha approvato la delibera con annessa relazione sull'attuazione delle misure previste nel piano di razionalizzazione adottato nel dicembre del 2018 dallo stesso consiglio comunale. La riunione del 24 dicembre ha fatto seguito a quella sospesa il giorno precedente per mancanza del numero legale.

Il provvedimento è stato illustrato in aula dall'assessore Fabio Cantarella e consiste nel riepilogo di tutte le attività svolte dall'assessorato alle partecipate guidato dal vicesindaco Roberto Bonaccorsi, per armonizzare l’attività delle aziende a partecipazione comunale in sintonia alle previsioni di legge.

A conclusione dei lavori dell’ultima seduta dell’anno 2019 il presidente del consiglio comunale Giuseppe Castiglione ha ringraziato i consiglieri, l’amministrazione, il segretario generale Rossana Manno, dirigenti e funzionari comunali che hanno consentito lo svolgimento della seduta consiliare alla vigilia di Natale.

Anche il sindaco Salvo Pogliese si è voluto complimentare “per l’encomiabile attaccamento alle istituzioni e senso di responsabilità che è stato dimostrato dal civico consesso in questa come in altre occasioni”.

(Fonte: ufficio stampa Comune di Catania)