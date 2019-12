Svegliarsi la mattina di Natale con il locale distrutto da un incendio. È successo a Carmelo Urso, titolare di Street of beer, una nota birreria di largo Rosolino Pilo. Intorno alle 6 di questa mattina i residenti della zona hanno sentito prima un forte rumore, poi hanno visto il fumo provenire dalla saracinesca abbassata del frequentatissimo locale. «Sono ancora stordito», dichiara a MeridioNews il titolare. Che anticipa: «Ripartiremo, non possiamo mollare».

Svegliarsi la mattina di Natale con il locale distrutto da un incendio. È successo a Carmelo Urso, titolare di Street of beer, una nota birreria di largo Rosolino Pilo. Intorno alle 6 di questa mattina i residenti della zona hanno sentito prima un forte rumore, poi hanno visto il fumo provenire dalla saracinesca abbassata del frequentatissimo locale. «Sono ancora stordito», dichiara a MeridioNews il titolare. Che anticipa: «Ripartiremo, non possiamo mollare».

Secondo quanto riferito dai vigili del fuoco, l'incendio sarebbe di natura accidentale. Un cortocircuito sarebbe partito da una delle frigovetrine e da lì si sarebbe esteso alle altre, che avrebbero preso fuoco in sequenza. L'esercizio commerciale, da qualche anno diventato punto di riferimento di numerosi giovanissimi catanesi, è stato quasi completamente devastato dalle fiamme.

«Mi hanno telefonato stamattina presto e mi hanno spiegato che i residenti avevano sentito un boato, come di un'esplosione, e poi sono arrivati i vigili del fuoco», racconta Urso. «Quando sono arrivato, mi hanno spiegato che sembra essere partito tutto da uno dei cavi di un frigo, che da lì si è esteso - prosegue il titolare della birreria - Metà locale è andato distrutto e adesso, a Natale, non è facile rimettersi subito in carreggiata».

I lavori di sistemazione necessitano di interventi di maestranze che, sotto le feste, è più difficile riuscire a trovare. «Uno non si aspetta un 25 dicembre così - aggiunge - Per fortuna sono qui, con i miei figli, e devo essere forte per loro. Però non vedo l'ora di ricominciare, di rimettermi in carreggiata. Sistemeremo tutto e riapriremo».