Alla scoperta del piano segreto dei Benedettini

Con l’apertura del nuovo anno al Monastero dei Benedettini si ripropone un intrigante percorso serale per svelare Il piano segreto dei Benedettini. Sabato 4 gennaio 2020, Officine Culturali racconta l’antica storia dei monaci che abitavano sulla collina di Montevergine a partire dal 1558 come in un viaggio nel tempo che si snoda all’interno del complesso edificato dall’ordine dei Benedettini di Catania e poi distrutto dal terremoto del 1693.

Il percorso svela anfratti, cunicoli, stanze e gallerie che conservano ancora oggi le tracce del terremoto del 1693 e quelle di una vita monastica dimenticata, ricoperta dalle macerie della calamità naturale che cambia l’aspetto della città, del Monastero e della quotidianità benedettina. Officine Culturali, in collaborazione con l’Università di Catania, rivela il Piano segreto dei Benedettini tra gli scaffali di una biblioteca nascosta per raccontare non delle bellezze e dei fasti dell’ordine spesso etichettato come «mangione e beone», ma dell’austerità della regola benedettina che traspare nel rigore delle strutture architettoniche.

