È di tre feriti il bilancio di un incidente stradale avvenuto alle 13.30, ad Adrano nei pressi del mercato ortofrutticolo, all'incrocio tra via Casale dei Greci e via Eduardo de Filippo. La ricostruzione della dinamica è affidata ai vigili urbani. Ancora da chiarire le cause che hanno provocato l’impatto tra due mezzi: una Fiat 600, con a bordo due persone, e una Jeep Ranegade condotta da un giovane del posto.

Immediati i soccorsi allertati dagli automobilisti in transito nelle zona. A gestire la viabilità gli agenti di una volante del commissariato locale. Ad avere la peggio il conducente della Jeep. Per lui necessario l'arrivo dell'elisoccorso e il trasferimento all'ospedale Cannizzaro. I medici hanno diagnosticato ferite guaribili in circa 20 giorni. Gli occupanti della Fiat, invece, avrebbero riportato ferite non gravi e sono stati soccorsi dal personale del 118. Il traffico lungo le due arterie viarie ha subito rallentamenti.