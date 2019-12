Forse colpa di un bracconiere . La poiana che è stata ritrovata nelle campagne di Grammichele dai carabinieri del nucleo Cites di Catania aveva un' ala spezzata , che le rendeva impossibile rimettersi in volo . Fortuna che l'hanno ritrovata i militari che, assieme agli agenti della polizia municipale grammichelese e ai veterinari dell' Asp di Catania , se ne sono fatti carico, con l'obiettivo di rimetterla in libertà una volta terminate le cure.

Forse colpa di un bracconiere. La poiana che è stata ritrovata nelle campagne di Grammichele dai carabinieri del nucleo Cites di Catania aveva un'ala spezzata, che le rendeva impossibile rimettersi in volo. Fortuna che l'hanno ritrovata i militari che, assieme agli agenti della polizia municipale grammichelese e ai veterinari dell'Asp di Catania, se ne sono fatti carico, con l'obiettivo di rimetterla in libertà una volta terminate le cure.

La poiana è un rapace appartenente all'elenco delle specie tutelate non solo dalla legge sulla caccia, ma anche dall'ordinamento internazionale che protegge pure le specie a rischio di estinzione. Per questi motivi i carabinieri controllano con attenzione i territori limitrofi alle aree protette, in cui le condizioni di vita favorevoli fanno sì che si radunino animali la cui caccia è vietata. E che però, proprio per questo, finiscono vittime di fenomeni venatori non consentiti.