Chiuso per un mese, poiché pericoloso per la pubblica incolumità e per l'ordine e la sicurezza. È il provvedimento emesso dal questore di Catania nei confronti di un bar del Comune di San Gregorio dove, lo scorso 21 dicembre, è stato trovato un ingente quantitativo di fuochi pirotecnici illegali (soprattutto delle cosiddette cassette cinesi, da cento colpi ciascuna), più alcuni candelotti, per un totale di 170 chili di materiale e 40 chili di polvere pirica.