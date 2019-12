Essere stato trovato in possesso di droga e munizioni per armi da guerra ha fatto scattare l’arresto per F.C., 27 anni, fermato dagli agenti del commissariato di Adrano con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di eroina e di cocaina nonché del reato di detenzione illegale di munizioni da guerra. In particolare i poliziotti sono arrivati al 27enne , che finora non aveva avuto problemi con la giustizia, dopo una specifica segnalazione . La vigilia di Natale gli agenti si sono appostati nei pressi di un garage vicino a via Catania , nel centro storico adranita, e hanno atteso l'arrivo del ragazzo.

Essere stato trovato in possesso di droga e munizioni per armi da guerra ha fatto scattare l’arresto per F.C., 27 anni, fermato dagli agenti del commissariato di Adrano con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di eroina e di cocaina nonché del reato di detenzione illegale di munizioni da guerra. In particolare i poliziotti sono arrivati al 27enne, che finora non aveva avuto problemi con la giustizia, dopo una specifica segnalazione. La vigilia di Natale gli agenti si sono appostati nei pressi di un garage vicino a via Catania, nel centro storico adranita, e hanno atteso l'arrivo del ragazzo.

Il 27enne è giunto a bordo di un'autovettura in compagnia di una donna. Appena i due sono scesi e sono entrati nel palazzo, è scattata la perquisizione da parte delle forze dell'ordine. Che hanno trovato 200 grammi di cocaina e 50 di eroina, già confezionata in vari involucri, oltre a un bilancino di precisione perfettamente funzionante. Trovata anche una busta in cellophane contenente 20 cartucce calibro 7,62 per fucile d’assalto AK-47 kalashnikov. Le indagini proseguono per accertare se il 27enne detenesse munizioni e droga per conto della criminalità organizzata locale o per conto proprio, Dell’avvenuto arresto è stata data notizia al magistrato di turno che ha disposto per il giovane la detenzione nella casa circondariale di piazza Lanza.