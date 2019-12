Ha perso il controllo del mezzo ed è andato a sbattere violentemente contro tre auto parcheggiate e tre portoni d'ingresso di abitazioni . Sono ancora da ricostruire le cause dell'incidente avvenuto questa notte ad Adrano. Il conducente di una Porche a sbandare e impattare contro le macchine (due Lancia e una Fiat) che sono andate distrutte , così come i tre portoni .

Ha perso il controllo del mezzo ed è andato a sbattere violentemente contro tre auto parcheggiate e tre portoni d'ingresso di abitazioni. Sono ancora da ricostruire le cause dell'incidente avvenuto questa notte ad Adrano. Il conducente di una Porche a sbandare e impattare contro le macchine (due Lancia e una Fiat) che sono andate distrutte, così come i tre portoni.

Pezzi di carrozzeria e di motore sono stati ritrovati sparsi sulla carreggiata. Sul posto sono intervenuti gli agenti del commissariato di Adrano per i rilievi del caso e le ambulanze del 118 per prestare i primi soccorsi ai tre occupanti della Porche che sono rimasti feriti nell'impatto e che sono stati poi trasportati in ospedale. Solo dopo diverse ore la situazione della viabilità è tornata alla normalità.