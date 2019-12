Si manteneva spacciando droga direttamente da casa. A scoprirlo sono stati i carabinieri della stazione di Aci Castello, che hanno arrestato in flagranza di reato un 28enne del posto .

La notte scorsa le forze dell'ordine hanno notato l'eccessivo via vai di persone da un appartamento di via Antonello da Messina. Dopo l'irruzione sono stati sequestrati un involucro contenente 20 grammi di marijuana, un bilancino elettronico di precisione e quasi duemila euro in contanti. Soldi, secondo la ricostruzione dei carabinieri, incassati dalla pregressa vendita di stupefacenti.