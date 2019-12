Trafficanti di uomini, la verità e i silenzi . È questo il tema scelto per l'edizione 2020 del prestigioso premio nazionale Giuseppe Fava - Nient'altro che la verità . L'evento, in programma per il 5 gennaio , è organizzato dalla fondazione Giuseppe Fava in occasione dell'anniversario delle morte del giornalista ucciso da Cosa nostra nel 1984 .

A vincere il riconoscimento sono tre giornalisti. Si tratta di Nello Scavo, Nancy Porsia e Francesca Mannocchi. Impegnati, ormai da diverso tempo, a raccontare il traffico di migranti dalla Libia.

Il dibattito, moderato da Lorenzo Tondo, si terrà dalla 19.30 nella cornice del Piccolo teatro di Catania, in via Ciccaglione 29. Prima, alle 17.00, ci sarà il tradizionale concentramento in piazza Roma con I Siciliani giovani. Il corteo proseguirà fino a via Fava, dove si terrà l'omaggio alla lapide con la performance degli studenti del liceo musicale Turrisi Colonna.