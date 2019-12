Polemiche , accuse velate, lacrime , cadute di stile e scuse in ritardo: c’è uno di tutto nella seduta del Consiglio comunale di Paternò andata in scena lo scorso 30 dicembre . Il senato cittadino era chiamato ad approvare debiti fuori bilancio per 600mila euro , ma le cose hanno preso una strana piega quando Barbara Conigliello , consigliera comunale e capagruppo del Partito democratico, e l'avvocato Alfio Platania , responsabile Affari legali del Comune, cominciano una scambio di battute che di lì a poco infiammerà gli animi.

«Quali sono i criteri con cui lei stabilisce quale debito deve essere saldato e quale, invece, deve essere lasciato a riposto?», domanda la consigliera Conigliello al funzionario. «Se lei si riferisce a suo marito è un altro discorso», replica Platania. Il riferimento è a presunte parcelle non pagate al marito della consigliera, un professionista paternese. Da questo momento in poi è caos: prima il funzionario viene definito «cafone» e poi tenta di lasciare l'aula. Mentre il presidente del Consiglio Filippo Sambataro invita tutti a «mantenere il decoro che quest'aula impone».

Il nuovo intervento di Conigliello fa culminare lo scontro. Visibilmente emozionata e in lacrime aggiunge: «Non ho fatto alcun nome - dice - In quest'aula non mi sono mai permessa di offendere qualcuno. Mi sono arrabbiata, perché in un'aula consiliare non si può ricattare qualcuno facendo il nome di un professionista». E aggiunge, rivolta a Platania: «Provo vergogna per quello che lei ha fatto. perché ha tirato in ballo la mia famiglia». Dopo solidarietà e applausi, a chiudere la questione ci pensa Sambataro: «Il nome che è stato fatto è inopportuno - dice a Platania - Ha lasciato intendere che ci siano state pressioni per qualcosa o per qualcuno». «Chiedo scusa all'interessata e al Consiglio tutto», conclude il dirigente.