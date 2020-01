Detenzione illegale di arma da sparo clandestina e munizioni, oltre al reato di ricettazione. Queste le contestazioni della polizia nei confronti di Francesco Ieni, pregiudicato catanese classe 1982. La polizia è arrivata a lui dopo alcuni controlli nel rione di San Giovanni Galermo. A casa del 38enne è stata trovata la pistola semiautomatica con matricola abrasa.

L'arma, secondo la ricostruzione delle forze dell'ordine, si trovava in un apposito incavo ricavato nel tetto. Perfettamente funzionante era avvolta in un canovaccio e munita di caricatore con undici cartucce.

L’accurato controllo dell’abitazione del pregiudicato ha consentito, inoltre, di scoprire 90 grammi di marijuana, contenuti in un involucro in plastica. L’uomo era già sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari per i reati di associazione di tipo mafioso e associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti. Espletate le formalità di rito è stato condotto nel carcere di Bicocca a disposizione dell’autorità giudiziaria.