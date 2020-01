È stato arrestato per rapina aggravata il 39enne paternese Salvatore Messina. Le indagini dei carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Paternò hanno ricostruito quanto avvenuto il pomeriggio dello scorso 4 novembre ai danni di un 80enne all'interno del garage della sua abitazione.

Effettuato un prelievo allo sportello dell'ufficio postale di via Teatro, l'anziano si è incamminato verso la propria auto parcheggiata nelle vicinanze. Già dal postamat è stato seguito, prima a piedi e poi con lo scooter, da Messina fino alla propria abitazione. Parcheggiata la macchina in garage, l'80enne è stato raggiunto da un uomo con il volto travisato che, con tono minaccioso, gli avrebbe intimato di consegnargli i soldi appena prelevati.

Il tentativo di resistenza dell'anziano avrebbe, però, provocato la reazione del ladro che gli avrebbe strappato la tasca dei pantaloni per rubargli la somma di 400 euro. La ricostruzione dei fatti, è stata possibile anche dall'analisi dei filmati acquisiti dai sistemi di sorveglianza dell’ufficio postale e di quelli presenti in zona. I successivi accertamenti hanno evidenziato poi che Messina, che al momento dell’arresto si trovava già agli arresti domiciliari per altra causa, annovera a suo carico altri precedenti specifici.

Gli elementi investigativi raccolti hanno corroborato il quadro accusatorio, determinando la richiesta della procura della Repubblica, accolta dal gip. Messina è stato portato nel carcere catanese di piazza Lanza.