Incidente stradale autonomo poco dopo la mezzanotte e mezza a Paternò , in via Giovanni Verga , all'altezza del civico 10. Per cause in corso di accertamento una Fiat Panda guidata da un giovane di 19 anni è andata a sbattere violentemente contro il muro di una abitazione privata. L'impatto, piuttosto violento, ha attirato l'attenzione dei residenti che sono scesi in strada per verificare quanto fosse successo.

Incidente stradale autonomo poco dopo la mezzanotte e mezza a Paternò, in via Giovanni Verga, all'altezza del civico 10. Per cause in corso di accertamento una Fiat Panda guidata da un giovane di 19 anni è andata a sbattere violentemente contro il muro di una abitazione privata. L'impatto, piuttosto violento, ha attirato l'attenzione dei residenti che sono scesi in strada per verificare quanto fosse successo.

Immediati i soccorsi. Sul posto gli uomini del 115 del locale distaccamento ai quali è giunta la chiamata all'una meno dieci. I pompieri hanno lavorato celermente per estrarre dall'abitacolo del mezzo il ragazzo rimasto incastrato. Un intervento durato oltre 30 minuti. Il ferito è stato consegnato alle cure del personale del 118 il quale dopo averlo assistito in loco l'ha trasportato all'ospedale Garibaldi vecchio di Catania.

Il 19enne è ricoverato in prognosi riservata. Il personale sanitario ha proceduto a praticargli i test per l'uso di alcol o di droghe, ma non se ne conoscono ancora i risultati. Per i rilievi, in via Giovanni Verga sono intervenuti i carabinieri del nucleo radiomobile di Paternò.