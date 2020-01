Pesanti disagi sul fronte del traffico aereo all'aeroporto Fontanarossa di Catania , dove ieri sera il forte vento ha condizionato lo scalo. Diversi i voli cancellati, così come quelli dirottati a Palermo e Lamezia Terme (in provincia di Catanzaro) a partire dalle 20. Un post, pubblicato sul profilo Twitter ufficiale dell'aeroporto etneo, annunciava i disagi: « Forte vento, possibili dirottamenti su altri scali ».

Nel capoluogo siciliano sono finiti i passeggeri che viaggiavano con la compagnia Ryanair partiti da Bergamo, Marsiglia, Cagliari e Milano Malpensa. Stesso copione per due voli Volotea, partiti rispettivamente da Verona e Ancona, e un aereo Blu Air decollato dall'aeroporto di Torino. La Calabria è stata l'inaspettata destinazione per i passeggeri di Air France, partiti da Roma Fiumicino, e Easy Jet decollati dallo scalo Marco Polo di Venezia. «Il viaggio è stato un inferno», racconta a MeridioNews Valeria, partita ieri sera proprio da Venezia. «Quando stavamo sorvolando la Sicilia, l'aereo ha cominciato a ballare. Una signora in preda al panico urlava e con lei anche dei bambini che poi hanno iniziato pure a piangere. Le luci si accendevano e si spegnevano. Così fino a quando l'aereo ha ripreso quota e siamo atterrati a Lamezia Terme».

I passeggeri, dopo gli attimi di panico e diverse ore trascorse a bordo dell'aereo, sono scesi all'aeroporto calabrese di Sant'Eufemia. «Abbiamo trascorso la notte in Calabria, con la compagnia che ha provveduto al pernottamento in hotel, garantendoci il rimborso. Adesso - conclude la testimone - siamo in attesa di un nuovo volo per riuscire a tornare finalmente a Catania».

Dalla Calabria a Palermo. I passeggeri dirottati all'aeroporto Falcone-Borsellino ieri notte hanno proseguito il loro viaggio verso Catania in autobus. Dalla città dell'elefante invece altri mezzi hanno fatto la spola per garantire il volo Catania-Cagliari della compagnia Ryanair. Identico scenario per il volo Catania-Verona della compagnia Volotea. Altri voli, un primo momento cancellati, sono decollati a notte inoltrata. Tra questi il Catania-Roma Fiumicino di MistralAir. In programma alle 18 e poi decollato quasi alle 2.

Oggi il vento, nonostante alcune folate, è in attenuazione. L'allerta resta comunque massima: «In caso di maltempo - fanno sapere dallo scalo etneo - possono verificarsi ritardi e disagi sui voli in arrivo e in partenza». Per tutte le informazioni è possibile consultare il sito ufficiale dell'aeroporto.