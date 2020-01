Una busta di plastica dentro alla quale si trovavano, tutte insieme, droga, armi e munizioni . L'hanno trovata la sera del 4 gennaio 2020 gli agenti della squadra mobile all'interno di un tombino della rete fognaria in campagna, nei pressi di un centro commerciale di Misterbianco .

La giusta segnalazione è servita agli agenti per ritrovare e sequestrare una pistola calibro 7.65 Beretta (con matricola abrasa), 334 munizioni di vario calibro, quattro involucri di marijuana per un totale di due chili e un involucro di cocaina per 122 grammi. Tutto infilato insieme e messo nella botola. Probabilmente nell'attesa che qualcuno arrivasse a prendere il sacchetto, prima che lo trovasse la polizia.