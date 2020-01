Un'altra morte sulla strada. Stamattina, intorno alle 7.30, a perdere la vita è stato Massimiliano Gurrieri, 41enne di Scordia. Si trovava a bordo della sua utilitaria, sulla strada statale 385 Catania-Caltagirone, in territorio di Palagonia, all'altezza del chilometro 24. Per cause in fase di accertamento ha perso il controllo della sua macchina mentre si recava a lavoro, nella zona industriale di Caltagirone.